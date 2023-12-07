Президент Украины Владимир Зеленский еще ни разу не упустил возможность выступить перед политиками Европы и уж тем более, перед американским Конгрессом. То, что он отказался от выступления сам, говорит о его тяжелом моральном состоянии, сообщило испанское издание El Pais.

Авторы публикации называют такое поведение Зеленского признаком нервозности. Он столкнулся с множеством сложностей не только в боевых действиях из-за провала контрнаступления, но еще и в общении с западными партнерами.

Ранее отказ Зеленского выступить перед Конгрессом прокомментировал глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Он заявил, что украинский лидер предугадал, чем закончится «секретный брифинг Сената» и поэтому не стал выступать.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский полностью утратил уверенность. Она не читается в его взгляде даже тогда, когда президент Украины общается с военнослужащими ВСУ.