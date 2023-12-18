В разные времена у разных народов сформировались многочисленные мифы о вреде мастурбации под влиянием церковных табу и общественного мнения. Поэтому эксперты австралийского портала о здоровье Body+Soul опубликовали материал, в котором развеяли четыре популярных мифа о вреде мастурбации для здоровья человека.

Один из самых распространенных мифов о мастурбации является утверждение, что самоудовлетворение приводит к появлению прыщей. Чтобы развеять данный миф эксперты приводят результаты исследования, проведенного учеными из Королевской больницы в Эдинбурге, о благотворном воздействии оргазма на состояние кожи.

Еще одно заблуждение – это утверждение, что счастливые пары не занимаются мастурбацией. Однако, как следует из недавнего исследования ученых из Саутгемптонского университета, взаимная мастурбация помогает партнерам разнообразить свой сексуальный опыт и повысить удовольствие от процесса занятия любовью.

Проблемы со зрением из-за мастурбации является еще одним мифом. Данное заблуждение стало популярным после утверждения швейцарского врача Самюэля-Огюста Тиссо. По его мнению, во время мастурбации организм человека теряет цинк, однако последние исследования опровергают данное утверждение.

Утверждение о значительном снижении чувствительности из-за мастурбации также не соответствует действительности. Поскольку руками или секс-игрушками повредить нервные окончания практически невозможно. Однако эксперты отмечают, что во время мастурбации можно намного лучше понять свое тело и предпочтения в сексе.