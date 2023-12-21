Инвестор и консультант в области финансов Татьяна Волкова рассказала, какими способами можно быстрее расплатиться с задолженностью по ипотеке. По ее словам, в дату платежа имеет смысл вносить дополнительную сумму в счет долга.

Кроме того, Волкова посоветовала ежемесячно искать способы увеличить свой заработок. Для этого можно устроить так называемый “мозговой штурм”, позволяющий найти варианты получать больше денег. Не исключено, что с первого раза ничего не получится, но регулярное повторение данной практики рано или поздно принесет результат.

Для погашения задолженности можно использовать налоговые вычеты, отметила эксперт. Причем эти средства лучше вносить не со снижением суммы платежа, а с уменьшением сроков выплат.

К другим предложенным Волковой способам относятся заработки на инвестициях, экономия на продуктах и использование кэшбеков от банков за расчеты картой.