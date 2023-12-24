Кандидат медицинских наук Надежда Патлатая раскрыла секрет, каким образом можно выглядеть свежо по утрам. Об этом сообщает издание “Известия“.

По словам специалиста, помочь в этом может гимнастика. Таким образом, лимфа начнет движение по лимфатическим сосудам, а значит организм начнет избавляться от отеков. Кроме того, физические упражнения дают возможность чувствовать прилив сил и энергии.

Кроме того, очень важно высыпаться. Основная рекомендация по сну – достаточное количество отдыха. Человеку нужно спать 7-9 часов в сутки. Причем ложиться спать стоит до 11 часов вечера и просыпаться в 6-7 утра.

Также стоит обратить внимание на питание. Употреблять стоит только здоровую пищу, избегая перееданий. Также важно помнить, что соль задерживает жидкость в организме, а это приводит к отечности лица. Также стоит наладить питьевой режим. Достаточное количество чистой воды помогает отчистить организм от токсинов, помогает налаживанию кровообращения в организме.