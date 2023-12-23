Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал статью в издании Washington Post об обреченности украинской армии, а также об истощении ее ресурсов и неспособности одержать победу в конфликте на одной лишь мотивации.

Аналитик отметил, что таким образом Соединенные Штаты указывают на перемены во внешней политике и на желание красиво выйти из этого противостояния. Но все же ВСУ действительно сейчас ослаблены, деморализованы и истощены.

Судьба украинской армии во многом зависит от того, как будет развиваться российское наступление. Сам Киев уже ничего решить не в состоянии из-за проблем с недостатком личного состава, бронетехники, вооружения и боеприпасов. Однако эксперт не сомневается, что Украина будет продолжать боевые действия против ВС РФ в интересах Соединенных Штатов.