В распоряжении ВС РФ появились беспилотные аппараты AQ-400 «Коса» (Scythe), обладающие достаточно серьезными боевыми характеристиками, рассказал “Ленте.ру” военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что новые ударные дроны выполнены из фанеры, но начинены самой современной натовской электроникой. Кроме того, они оснащены бензиновым двигателем, позволяющим преодолевать до 750 километров и нести 42 кг взрывчатки.

Запускать беспилотники украинские боевики могут либо с катапульты, либо с колесного шасси. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту, один из дронов может выступать в роли “командира” роя из 9 БПЛА, осуществляя управление ними.

Характеристики “Косы” впечатляют, однако у России имеются зенитно-ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-СМ”, которые смогут расправляться даже с целыми роями этих аппаратов. В них предусмотрен удар по БПЛА одновременно четырьмя компактными ракетами, уже получившими название “летающие гвозди”. Кроме того, несколько комплексов можно объединить в одну систему, что позволит сбивать большое количество вражеских дронов и обеспечивать максимально надежную защиту от них любых объектов.