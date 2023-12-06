ВСУ продолжают попытки высаживаться на левый берег Днепра. Они занимают небольшие островки, которые сложно использовать в качестве плацдарма для наступления. Но ресурсов у противника еще довольно много, рассказал сайту “Украина.ру” военный эксперт Андрей Клинцевич.

Он пояснил, что на этом направлении российским военным приходится противостоять довольно мощной украинской группировке «Катран». Ее основу составляют четыре бригады морской пехоты, к которой бросили в усиление 406-ю артиллерийскую бригаду.

В настоящий момент морские пехотинцы фактически сами лезут в ловушки. На островках они находятся под непрерывным огнем артиллерии, но все же занимают их, надеясь на морозы, которые скуют реку льдом, а также на поставки западных вооружений.

Но перспективы у них все же плачевные. Все дело в том, что силы ВС РФ останутся прежними и поэтому они продолжат громить противника, не подпуская его к левому берегу.