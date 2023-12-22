Мошенники все активнее используют технологии искусственного интеллекта в своих схемах обмана людей. Юрист Ефим Казанцев в интервью «Федерал Пресс» раскрыл лишь несколько способов выманивания денег у потенциальных жертв.

Так, весьма популярной у мошенников стала технология дипфейк. Аферисты с ее помощью снимают фейковые видео, а затем начинают шантажировать жертву, грозя опубликовать запись в Сети или отправить заинтересованным лицам.

Кроме того, искусственный интеллект позволяет общаться с сотрудниками компании от имени руководства, что позволяет получать персональные и платежные данные жертв.

Используют аферисты и традиционные способы обмана, такие как создание фальшивых сайтов известных интернет-магазинов и фишинговых ресурсов. На подобных страничках пользователь заполняет анкету с персональной информацией, а также соглашается на ее использование в целях владельцев сайта. В дальнейшем эти сведения используются мошенниками для новых схем.