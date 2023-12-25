Освобождении Марьинки открывает российским войскам путь в Авдеевку с того направления, где у противника нет серьезных сил и укреплений, рассказал изданию «МК» военный эксперт Юрий Кнутов.

Так он прокомментировал взятие Марьинки под Донецком, которая была одной из выстроенных ВСУ крепостей.

«Освобождение города даже больше важно с политической точки зрения. Потому что Марьинка долгое время считалась местом, откуда Украина терроризировала Донецк и поэтому полное освобождение Марьинки — это наша большая политическая победа и серьезное украинское поражение», – заявил аналитик.

Он также добавил, что сейчас Авдеевка находится в огневом окружении, однако после освобождения Марьинки можно взять ее в кольцо и полностью перекрыть снабжение украинских вооруженных формирований. Это займет какое-то время, однако благодаря возможности зайти в Авдеевку с запада, все же будет осуществлено значительно быстрее.