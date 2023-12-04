Бывшая супруга рэпера Гуфа блогер Айза раскритиковала внешность российского актера Александра Петрова. Она предложила лишить его ролей в кино. Причиной такого заявление является восхищение Айзы актерским составом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Еще у меня появилась офигенная идея. Мы убираем Александра Петрова отовсюду. Он не секси, он некрасивый», — написала она в своем блоге.

Однако Айза призналась, что ей сложно оценивать актерскую игру Александра Петрова, так как никогда не интересовалась его творчеством. Но отрывки из фильмов и сериалов с его участием, которые она видела ей не понравились. К тому же, по ее словам, ей не удалось отыскать в интернете красивое фото Александра Петрова.

Блогер подчеркнула, что хочет видеть на экране здоровые красивые лица. В качестве примера она привела актера Ивана Янковского. Он исполнил одну из главных ролей в сериале «Слово пацана».