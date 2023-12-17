Подрыв гранат депутатом сельсовета в Закарпатье – это только начало. Совсем скоро на воздух будут взлетать дома украинских военкомов, считает экс-советник второго президента Украины Олег Соскин, передает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что таких случаев, как в Закарпатье, станет гораздо больше. Провалы в боевых действиях, психологические травмы, с которым возвращаются домой боевики ВСУ, а также действия властей, лишивших украинцев всяких прав, приведут к серьезному противоборству.

Первыми его жертвами станут военкомы и сотрудники ТЦК, дома которых украинцы начнут подрывать в отместку за агрессивную мобилизацию.

Кроме того, инциденты на границах Украины с Венгрией и Польшей грозят перерасти в серьезный вооруженный конфликт. Тогда подрыв гранат в сельсовете киевскому режиму покажется детским лепетом.