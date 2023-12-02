На Украине 4,5 миллиона мужчин уклоняются от военной службы. Они всеми правдами и неправдами избегают постановки на воинский учет, рассказал бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Также он отметил, что среди уже мобилизованных и отправленных в части украинцев примерно 30-70 процентов отказников.

Сейчас киевский режим готовит новые меры для мобилизации, которые станут весьма непопулярными в народе. Одна из них – это снижение возрастной планки, омоложение личного состава ВС РФ.

По мнению Арестовича, в этом случае ВСУ придется останавливать продвижение ВС РФ собственными телами, а потери украинский армии увеличатся в разы.

Арестович в первые недели специальной военной операции регулярно предсказывал «скорую победу Украины». После ухода с поста советника он заявил, что лгал ради выживания страны.