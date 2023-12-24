Какие бы оборонительные порядки не выстраивали украинские ВС, у России имеются средства и ресурсы для их уничтожения, уверен бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик. На своем YouTube-канале он напомнил, что российская армия может брать штурмом даже населенные пункты, которые превращены в “крепости”, как это было в Артемовске.

Также бывший морпех отметил, что у Киева нет подготовленных военнослужащих и достаточного количества вооружения, чтобы удерживать фортификационные сооружения. У России с этим нет никаких проблем, поэтому она сомнет любую оборонительную линию, передает РИА Новости.

“Они перемололи подготовленных украинских военных, практически сведя их численность к нулю. Мы видим, как на Украине уже растет возникший ранее кризис набора в армию”, – сообщил Берлетик, говоря о российских ВС.

Также он отметил, что ВС РФ уничтожают зенитно-ракетные комплексы Украины, нанося серьезный урон системе ПВО, и артиллерийские войска противника.