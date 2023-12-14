Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Соединенные Штаты отвернулись от Украины из-за провала в летнем контрнаступлении.

Он отметил, что пора уже признать, что операция ВСУ захлебнулась, она не принесла ни единого достижения, что разочаровало Запад. Киеву предоставили все необходимое вооружение и технику, обучили боевиков, но это не привело к нужному результату.

Также неудача ВСУ сыграла на руку президенту России Владимиру Путину, добавил Ставридис. Российский лидер, помимо этого, сумел укрепить отношения с целым рядом государств, что также можно назвать его успехом.