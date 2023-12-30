Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко возмутился из-за нежелания президента Владимира Зеленского и правящей партии «Слуга народа» рассматривать законопроект о мобилизации в том виде, в котором он был подан в Верховную раду.

По словам бывшего главы МВД, ситуация на фронте в настоящий момент невероятно сложная для ВСУ. Она самая тяжелая за все почти два года конфликта, но Зеленский думает не об этом, а о собственных рейтингах.

Он боится подписывать законопроект, предполагающий жесткие меры по отношению к уклонистам и призыв всех подряд, включая инвалидов.

«Однако он обязан взять на себя ответственность за этот законопроект», – заявил Луценко.

Напомним, согласно новому законопроекту, граждане Украины должны сами являться в военкоматы, независимо от вручения повестки. В противном случае им грозят крупные штрафы и даже уголовное преследование. Кроме того, предусматривается снижение возрастной планки для призыва с 27 до 25 лет.