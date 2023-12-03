Переговоры между Украиной России могут закончиться только с один результатом – полной капитуляцией Киева. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что Россия сейчас вязла инициативу на фронте в свои руки, она сумела нарастить производство вооружений и изготавливает больше ресурсов, чем ей требуется для достижения успеха. На Украине совершенно обратная ситуация – Киев зависит от Запада, он провалил контрнаступление, на которое союзники возлагали большие надежды.

“Украина проигрывает. И проигрывает очень сильно, теряет как и людей, так и ресурсы, а также начинает терять территорию. Единственные переговоры, которые здесь могут состояться — это переговоры о капитуляции Украины”, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Сейчас наступило идеальное время для переговоров, которые при нынешнем раскладе могут проводиться только на условиях России. И завершиться капитуляцией Украины. При этом не исключено, что Киеву придется отказаться не только от вступления в НАТО, но еще и от ряда русскоязычных регионов, передать под контроль РФ Одессу и Харьков.