Золотые рыбки гигантских размеров, которые были искусственно выведены для аквариумного содержания, угрожают природной экосистеме Великих озер Канады. Об этом в своем материале сообщает американская газета New York Times.

В странах Восточной Азии золотые рыбки считаются символом удачи, поэтому их принято заводить в домашних аквариумах. Причем золотая рыбка стала популярным домашним питомцем по всему миру. Однако, если золотую рыбку не ограничивать размерами аквариума, она способна вырастать до гигантских размеров, уничтожая фауну природных водоемов.

Золотая рыбка с корнем вырывает водную растительность, поедает икру других рыб, поднимает со дна водоемов ил и является переносчиком различных опасных заболеваний для других видов рыб.

По словам профессора биологических наук Николоса Мандрака, популяция золотых рыбок в Великих озерах Канады резко увеличилась за последние десятилетия. В настоящий момент их количество исчисляется миллионами, что несет прямую угрозу экосистеме канадских водоемов.