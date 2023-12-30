Будущее президента США Джо Байдена и его команды, в которую входят Энтони Блинкен, Джейк Салливан и прочие советники, сейчас неразрывно связано с внешнеполитическим провалом на Украине, уверен экономист Ричард Вольф, передает РИА Новости.

Он рассказал YouTube-каналу Dialogue works, что Байден в своей маниакальной борьбе с Россией пошел ва-банк и сделал ставку на Украину. Однако она феерично провалилась. Все предположения и расчеты, которые делал Белый дом, оказались неверными, а в ходе боевых действий Киев, до зубов вооруженный США и НАТО, показал совсем не тот результат, которого ждали в Вашингтоне.

Сейчас Байден с ужасом ожидает последствий провала контрнаступления ВСУ. Кроме того, по репутации Вашингтона сильный удар нанесет и поддержка Израиля в противостоянии с ХАМАС.