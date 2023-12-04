Россия должна вернуть себе «исключительно свои территории» на Украине, к которым можно отнести Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, а также освободить оставшиеся части ЛНР и ДНР. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.
«Мы не должны совершать ошибку, которую сделал Запад. Запад двинул НАТО, в результате надорвался. Разумеется, США двигали не только НАТО, они ещё много чего двигали. С другой стороны, Латинскую Америку они держали почти 200 лет в рамках доктрины Монро, Китаю они предоставили рынки, Китай рыпаться и не собирался. На Ближнем Востоке они, выдавив нас, надорвались. Цена была абсолютно чётко понятна», – заявил эксперт.
По его словам, руководство Российской Федерации не должно повторять ошибку Запада, поэтому Москва должна вернуть себе только свои территории, которые в настоящий момент находятся в составе Украины.
«Мы не должны повторять их ошибку. По этой причине, если они уйдут, то мы должны взять только то, что своё. Мы должны взять Харьковскую область, добрать Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, можно Днепропетровскую. Полностью вычистить всё, там проукраинские силы, самое главное, понятно, что их всех надо выдавить на остатки Украины, а вот дальше Украину нужно оставить, не ликвидировать, а оставить», – резюмировал экономист.