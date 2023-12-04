Россия должна вернуть себе «исключительно свои территории» на Украине, к которым можно отнести Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую и оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, а также освободить оставшиеся части ЛНР и ДНР. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин.

«Мы не должны совершать ошибку, которую сделал Запад. Запад двинул НАТО, в результате надорвался. Разумеется, США двигали не только НАТО, они ещё много чего двигали. С другой стороны, Латинскую Америку они держали почти 200 лет в рамках доктрины Монро, Китаю они предоставили рынки, Китай рыпаться и не собирался. На Ближнем Востоке они, выдавив нас, надорвались. Цена была абсолютно чётко понятна», – заявил эксперт.

По его словам, руководство Российской Федерации не должно повторять ошибку Запада, поэтому Москва должна вернуть себе только свои территории, которые в настоящий момент находятся в составе Украины.