На Купянском направлении экипаж истребителя Су-35С уничтожил украинскую радиолокационную станцию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства говорится, что истребитель осуществлял патрулирование воздушного пространства, когда обнаружил излучение вражеской РЛС.

Командир авиационной эскадрильи связался с командованием и получил приказ на уничтожение цели. Он нанес удар ракетой класса «воздух-поверхность», после чего радиолокационное излучение исчезло.

Позже успешное поражение РЛС подтвердила разведка.

Ранее командир эскадрильи Иван, который и уничтожил радиолокационную станцию, рассказал, что украинские летчики избегают встреч в воздухе с российскими истребителями. Они отказываются от выполнения боевых задач и ложатся на обратный курс.