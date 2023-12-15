Российская телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская стала модератором «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря. Она также была ведущей «Прямой линии» с президентом в июне 2021 года. Стоит отметить, что с января 2023 года за свою журналистскую деятельность Екатерина Березовская была внесена в санкционный список Украины.

С 2017 года Березовская является ведущей проекта «Первая студия». В ее обязанности входила подготовка дневных новостных выпусков. Она выходила в прямые эфиры в 09:00, 10:00, 12:00 и 15:00. С 2020 года Екатерина Березовская начала работать в прямых эфирах новостной программы «Время». Она сменила свою коллегу Екатерину Андрееву.

Березовская состоит в браке со своим коллегой корреспондентом Константином Панюшкиным. Оба супруга работают на «Первом канале». По словам Екатерины, в этом нет никаких проблем, так как их отношения никак не сказываются на работе.

«На телевидении все или женаты, или были женаты, или встречаются. Свободного времени у всех крайне мало, вот и получается, что знакомятся в основном на работе», – рассказала ведущая.