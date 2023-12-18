Набор новых кадров в Вооруженные силы Украины столкнулся с ожидаемыми проблемами. Одной из причин является так называемая «лотерея трудоустройства», так как ни в одном из подразделений бойцы не знают, на какой участок фронта попадут.

Один из офицеров ВСУ рассказал изданию The Economist, что военкоматы «изо всех сил» стараются набрать новобранцев, хватая всех без разбору. Это приводит к тому, что в армию попадают люди в возрасте от 45 до 47 лет.

«Они задохнутся еще до того, как дойдут до линии фронта», — цитирует офицера РИА Новости.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что эффективность мобилизованных насильно военнослужащих равна нулю. Но при этом призыв все же будет продолжаться, так как в армии не хватает людей.