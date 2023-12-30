Утренний массированный удар по Украине 29 декабря уничтожил ряд предприятий, производивший беспилотные аппараты и ракеты для ВСУ. Издание Economist со ссылкой на собственные анонимные источники отмечает, что атака существенно снизила военный потенциал украинских войск.

Представитель оборонно-промышленного комплекса Украины заявил журналистам, что именно предприятия ОПК были главными целями ударов ВС России. На некоторых из них осуществлялось масштабное производство дронов и ракет.

Уничтожение этих объектов позволило существенно уменьшить стратегические возможности ВСУ.

Напомним, что Запад пока тоже не торопится оказывать помощь Киеву. Президент США Джо Байден торопит Конгресс с принятием решения по пакету военной поддержки на 61 миллиард долларов, однако раньше января сенаторы вряд ли его одобрят.