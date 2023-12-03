Известная голливудская актриса Джулия Робертс впервые за долгое время вышла в свет. 56-летняя кинодива появилась на премьере нового триллера от Netflix «Оставь мир позади». Показ проходил в кинотеатре Curzon Mayfair. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На красной дорожке Джулия Робертс произвела настоящий фурор. Актриса выбрала пудровый костюм из новой коллекции Gucci. Объемный приталенный пиджак практически полностью скрывал своей длинной мини-шорты, обнажившие стройные ноги актрисы. В качестве украшения Джулия надела великолепное бриллиантовое колье. Волосы актрисы были распущены и оформлены в небрежные локоны. В качестве обуви Робертс выбрала необычные туфли, декорированные тысячами серебристых нитей.

Актриса позировала вместе с режиссером фильма «Оставь мир позади» Сэмом Эсмейлом и партнершей по съемочной площадке – Михаэлой Херрольд. В этом фильме Робертс исполнила не только главную роль, но и выступила сопродюсером картины.