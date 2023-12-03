Актриса Джулия Робертс в программе The Graham Norton Show рассказала, что знаменитый фильм «Красотка» должен был закончится совсем по-другому. Изначально он задумывался как драма.

Рабочее название фильма было «3000». Именно столько должен был заплатить персонаж Ричарда Гира проститутке Вивьен, роль которой блистательно исполнила Робертс. В концовке героям пришлось бы расстаться – по сценарию Гир высаживал Джулию на обочине, отдавал ей деньги и уезжал.

Однако столь печального финала зрители не увидели. После внезапного закрытия продюсерского центра права на картину получила студия Disney. Она моментально увидела потенциал фильма и превратила его в комедийную сказку для взрослых.

По новому сюжету персонаж Гира влюбился в представительницу второй древнейшей профессии и увез ее с собой.