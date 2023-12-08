Популярный голливудский актер, снимающийся в известных криминальных картинах и боевиках, Джейсон Стейтем признался, что ему не по душе супергеройские фильмы, поэтому он не станет в них сниматься. Его слова передает Газета. ру, ссылаясь на издание Variety.

«У меня нет большого желания надевать костюм с плащом и лосинами», – смеясь заявил актер.

Стейтем отметил, что его кумирами являются герои фильмов 80-х годов, которых на экранах воплотили Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Также его вдохновляет игра Пола Ньюмана, Стива Маккуина и Клинта Иствуда.

«Я просто не могу даже представить, как кто-то из этих парней надевает маску и плащ, прыгая по проводам», – подчеркнул Джейсон Стейтем.

Однако актер отметил, что неприязни к картинам, снятым по комиксам, у него нет. Ему просто не нравится данный жанр, так как он любит более «приземленный экшн».

Джейсон Стейтем получил популярность в Голливуде после участия в картине Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Также он исполнил ведущую роль в фильме «Большой куш». Широкую известность актеру принесли роли в «Перевозчике» и «Адреналине». Также он сыграл одну из главных ролей в боевике «Неудержимые» вместе с ветеранами жанра Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Брюсом Уиллисом, Дольфом Лунгреном и другими известными актерами.