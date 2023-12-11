Тяжелораненые военнослужащие ВС России и ВСУ волею случая оказались вдвоем в серой зоне и на протяжении десяти дней оказывали друг другу помощь, рассказал телеграм-канал Mash.

Российский боец с позывным «Бабка» получил тяжелое ранение и был потерян своим подразделением. Он ползком передвигался к своим с серьезными повреждениями поясницы и спины, ел только снег.

По пути к позициям ВС РФ он встретил тяжелораненого украинского военнослужащего, который также оказался один в серой зоне. Бойцы оказали друг другу первую помощь и поддерживали на протяжении всех дней, пока были вместе.

Боевику ВСУ все же не повезло добраться до цели, а «Бабка» на руках дополз до своих позиций. Его моментально доставили к врачу. Медики делают все возможное, чтобы спасти ноги военнослужащего, которые оказались сильно обморожены. При этом они не исключают ампутацию нижней конечностей.