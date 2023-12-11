Операция ВСУ по переброске сил на левый берег Днепра и удержанию там якобы плацдармов не имеет никакого смысла. Об этом пишет одесский портал «Думская».

Автор публикации поясняет, что боевики ВСУ, которые регулярно пытаются переплыть Днепр, уничтожаются на подходе к берегу. Уцелевшие занимают позиции, но постоянно находятся под артиллерийским огнем и тоже ликвидируются.

ВСУ при этом не движутся вперед, целю является именно форсирование Днепра и нахождение на левом берегу, которое выдается за успешное достижение. Но на деле это просто преступное уничтожение военнослужащих командованием украинской армии.

По мнению автора, плацдармы имели бы хоть какой-то смысл, если бы ВСУ вели наступление на другом направлении. Тогда они как минимум отвлекали бы ВС РФ, оттягивали бы на себя дополнительные силы. Однако и этого тоже не наблюдается.