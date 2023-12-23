Украинский боевик пытался использовать автовышку, чтобы нанести удар по российской технике из противотанкового ракетного комплекса. Однако ему помешал беспилотник ВС РФ, сбросивший противника с платформы.

Соответствующее видео опубликовал в Сети военный корреспондент Александр Коц. На кадрах видно, как военнослужащий ВСУ, взобравшийся на платформу автовышки, целится из ПТРК. Тут же на него налетает беспилотник, сбрасывающий боевика вниз.

Также операторы FPV-дрона уничтожили вражеский пикап, который находился рядом с вышкой.

Данную технику для ударов по позициям ВСУ используют иногда и российские военные. Однако они отмечают, что атаковать противника с автовышки довольно рискованно, так как бойцы фактически оказываются на виду и превращаются в легкую мишень.