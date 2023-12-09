FPV-дрон “Владлен Татарский” («ВТ-40») впервые запустили с надводной платформы. Телеграм-канал «Судоплатов» рассказал, что беспилотник успешно взлетел с палубы корабля и поразил условную цель.

Также авторы опубликовали видеозапись испытаний дрона в морской среде. На ней видно, как беспилотник атакует плавучую платформу, которую и использовали в качестве цели.

«Беспилотная авиация развивается максимальными темпами и сегодня ВС РФ становится лидером как по технологиям, так и по объемам реального применения дронов в боевых условиях», – рассказали авторы публикации.

Напомним, FPV-беспилотник «ВТ-40» назван в честь погибшего от теракта военного корреспондента Владлена Татарского. Военкор принимал непосредственное участие в его разработке. Кроме того, он вел активную работу, чтобы популяризовать использование БПЛА российской армией.