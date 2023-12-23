Специалисты книги рекордов Гиннесса назвали самое большое озеро планеты за всю историю существования Земли – древний водоем Паратетис. Существовавшее около 6 миллионов лет назад мега-озеро занимало огромную площадь, простиравшуюся от современной Австрии до Туркменистана.

Занимая суммарную площадь 2,59 миллиона квадратных километров водоем вмещал в себя внушительные 416 тысяч кубометров воды. При этом флора и фауна древнего мега-озера была уникальной, поскольку в его водах обитали даже миниатюрные киты. Останки этих древних существ до сих пор находят на территории современных Молдавии, Грузии, Азербайджана и России.

При этом ученые до сих пор не знают точную причину исчезновения Паратетиса. По одной из версий древнее мега-озеро просто перетекло через проливы Босфор и Дарданеллы в акваторию современного Средиземного моря. Примечательно, что впервые название Паратетис было введено в научной среде русским геологом Владимиром Ласкаревым в далеком 1924 году.