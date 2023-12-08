Дочь популярной голливудской актрисы Милы Йовович Эвер Андерсон не отстает от популярных трендов в Сети. Сейчас бешеной популярностью в иностранном интернет-сегменте пользуется композиция российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный». Эвер решила снять видеоролик со своим танцем под популярную песню. Видеозапись разместила в соцсети.

16-летняя Эвер предстала на видео в черном платье-комбинации. Девушка распустила волосы и сделала яркий макияж. Дочь знаменитости улыбаясь подпевала в такт, мило улыбаясь.

Поклонники юной Эвер Андерсон восхитились образом девушки. Многие подчеркнули, что Эвер практически копия своей матери. «Милла и Эвер похожи как две капли воды», «Очень красивая, вся в маму», «Сначала решила, что это Милла Йовович», – написали такие комментарии интернет-пользователи.

Когда Эвер было два года, ее родители актриса Мила Йовович и британский кинорежиссер и продюсер Пол Андерсон решили пожениться. До этого они состояли в фактическом браке семь лет. У Эвер также есть младшие сестры – 8-летняя Дэшилл и 3-летняя Эллиот.