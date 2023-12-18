Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британская разведка Ми-6 готовятся к физической ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Такое предположение выдвинул экс-военнослужащий морской пехоты США Скотт Риттер.

Бывший разведчик пояснил, что западным спецслужбам Зеленский был нужен как альтернатива Петру Порошенко. США профинансировали создание сериала «Слуга народа», который фактически стал предвыборной программой бывшего комика.

Зеленский честно отыграл «первый сезон» своего президентства, он распродал Западу ряд крупных компаний и развязал противостояние с РФ. А вот во второй части все пошло не так, поэтому обязательно должна пролиться кровь, пояснил Риттер. Он уверен, что западные спецслужбы еще до марта следующего года физически устранят Зеленского и поставят на его место лояльного к США и НАТО главу государства.