Директор спортзала в Солнечной Долине под Судаком в Крыму спустя три часа после жалобы детей президенту РФ Владимиру Путину на аварийное состояние здания уже находился на допросе.

Подростки записали видеообращение к главе государства из аварийного спортзала. Они сообщили, что здание 40 лет эксплуатируется без ремонта, поэтому тренироваться приходится в холодном помещении с плесенью на стенах и выбитыми стеклами.

Президент пообещал решить проблему. Через время выступил глава Крыма Сергей Аксенов, который анонсировал капитальный ремонт спортзала уже в следующем году. Средства на эти цели предоставить федеральный центр.

Кроме того, Следственный комитет начал проверку фактов халатности, допущенной должностными лицами.

В ходе допроса директор Богдан Гапон рассказал, что Украина на протяжении вообще не занималась ремонтом, здание не числилось на чьем-либо балансе, оно было бесхозным. 30 ноября 2023 года его отдали школе и тут же запланировали проведение капитального ремонта в 2024-м.

Директор также утверждает, что подростки никогда не занимались в этом зале. Они записали видеообращение, тайком пробравшись в давно закрытое здание.