В распоряжении российских войск противоздушной обороны имеется множество зенитно-ракетных комплексов, способных сбивать американские F-16. Так военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал сообщения о том, что с истребителями могут справиться ракеты 40Н6 ЗРК С-400 «Триумф».

Аналитик пояснил «Ленте.ру», что не только этими боезарядами можно сбивать американские самолеты. Их могут уничтожать зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-350 «Витязь», «Бук-М3» и даже предыдущие версии С-300В4 и «Бук-М2».

«Если говорить конкретно про ракету 40Н6 комплекса С-400, то она имеет повышенную дальность. Есть модификации ракеты с активной головкой самонаведения… Но это не говорит о том, что все остальное не сможет стрелять по F-16. По ним могут стрелять все системы, которые находятся на вооружении у российской армии», — пояснил Кнутов.

Напомним, украинские пилоты уже обучаются управлять истребителями F-16, но когда эти самолеты появятся в зоне проведения СВО и появятся вообще, пока неизвестно.