У Киева была реальная возможность заключить выгодное для себя мирное соглашение, но он его упустил. Сейчас любая сделка будет расцениваться как капитуляция, заявил заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками [президента Украины Владимира Зеленского], а его копию показал сам президент Путин. Но вам не о чем беспокоиться — Украина упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию», — цитирует Полянского ТАСС.

Кроме того, заместитель постпреда отметил, что важную роль в провале переговоров сыграли Соединенные Штаты и Великобритания.

Ранее на заседании Совбеза ООН Полянский заявил, что любая техника и вооружение, предоставленное Киеву Западом, будет перемолото в зоне проведения специальной военной операции.