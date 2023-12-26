Российские знаменитости, принявшие участие в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, начали массово приносить свои извинения. Оправдаться за свой поступок также решил и Дима Билан. Певец опубликовал в своих социальных сетях соответствующее видео.

По словам артиста, он понял послы данного мероприятия только тогда, когда уже появился на вечеринке. Он подчеркнул, что совершенно не знал, в каких костюмах придут его коллеги по цеху.

«О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки. Посещение мероприятий — это часть моей профессии, это моя работа. Знать заранее, что наденет тот или иной человек, я просто не мог», — признался певец.

Билан отметил, что в силу своей занятости не задерживается надолго на развлекательных мероприятиях. Он подчеркнул, что даже не стал публиковать свои фото с вечеринки в Сети.