Существует три основные ошибки, совершаемые большинством людей после пробуждения. Об этом говорится в материале RG.ru со ссылкой на издание Pronews. Автор приводит мнение диетолога Дэрила Джоффра.

По словам специалиста, фруктовый завтрак не является полезным, как считают многие люди. Если человек на голодный желудок съедает банан, то в его кровь попадает очень много глюкозы, что в последствии приводит к усталости и вызывает чувство голода.

Диетолог рекомендует начинать свое утро со стакана воды. Если же человек любит на завтрак бананы, то их обязательно стоит сочетать с полезными жирами. Также бананы не рекомендуют в большом количестве употреблять пожилым людям. Если в рационе человека не хватает белка, то при употреблении бананов кровь становится густой.

Что касается выбора каш в качестве завтрака, то следует избегать вариантов быстрого приготовления. Также эксперты напоминают, что завтрак не стоит есть всухомятку. Кроме выпитого после пробуждения стакана воды, обязательно следует включать в свой завтрак жидкости, в идеале – воду.