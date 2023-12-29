Каких-либо специальных норм потребления икры не существует, однако это очень калорийный продукт. Поэтому оптимально употреблять ее не более 20, максимум 30 граммов каждый день, сообщила диетолог центра Verba Mayr Линда Хасанова.

Она также назвала противопоказания для употребления икры. Во-первых, ее не стоит есть при наличии аллергических реакций. Во-вторых, из-за добавления производителями соли, которая увеличивает срок годности продукта, он нежелателен для гипертоников, а также людей, которые часто страдают от склонности к отекам.

Икра содержит множество полезных витаминов и микроэлементов, поэтому отказываться от нее полностью не стоит. Она улучшает работу мозга, благотворно влияет на суставы и кости, на волосы и кожу.

Кроме того, употребление икры дает возможность улучшить настроение, снять стресс, предотвратить заболевания сердца и сосудов, укрепить иммунитет.

Икру лучше всего есть в чистом виде, но и традиционные способы ее использования для бутербродов тоже имеют право на жизнь. При этом 20-30 граммов в сутки – это как раз то количество, которое поможет воспользоваться всеми полезными свойствами продукта и избежать набора веса.