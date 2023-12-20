Детсад в США обходится родителям уже в 40 000 долларов

Резкое увеличение затрат на уход за детьми после пандемии, пишет Bloomberg, вынуждает родителей искать новые способы свести концы с концами: от работы неполный рабочий день в детском саду за скидку до вождения каршерингового авто по выходным.

Из-за необычайно высокой финансовой нагрузки (резко подорожало жилье, продукты питания и прочие предметы повседневного обихода) даже сотрудникам с полным рабочим днем в крупных американских банках и технологических фирмах приходится искать подработку, как показали опросы.

Результаты интервью родителей-респондентов показывают, как расходы на уход за детьми формируют рынок труда в США, поскольку это создает нагрузку даже для семей с относительно высоким доходом.

Согласно анализу данных «клиент-кредитор», проведенному аналитическим центром при Bank of America, в сентябре 2023-го ежемесячные платежи по уходу за детьми были на 32% выше, чем в среднем до ковидной пандемии. Рост затрат на уход за детьми оказывает волновое воздействие на экономику Соединенных Штатов в целом: семьи, расходующие деньги на детей, формируют сбережения более медленными темпами, чем другие домохозяйства.

По данным онлайн-площадки Care Com, средняя стоимость постоянного ухода за младенцами на дому, например, наем няни, в Штатах составляет порядка $39 270 в год (свыше 3,5 млн. руб.), а в таких городах, как Нью-Йорк и Сан-Франциско, эти расходы могут достигать $45 000 (более 4 млн. руб.) и $56 000 (более 5 млн. руб.) соответственно. Уход в детсадах также может быть дорогим: в таких городах, как Вашингтон, детсад для малыша может стоить родителям более $24 000 в год (более 2 млн. руб.).

«Родителям приходится делать трудный выбор и проявлять творческий подход», – отметила Раена Бостон, соучредитель НКО «Палата матерей», выступающей за оплачиваемый послеродовой отпуск и доступный уход за младенцами. Она сообщила, что за последний год ей все чаще встречаются истории о родителях, работающих в несовпадающие с их партнерами смены, а также об одном случае, когда родителю пришлось использовать кредитную линию под залог имеющегося капитала для покрытия затрат на младенца.

Подработка ради скидки

Рэйчел Райн-Флемингс спешит пораньше уйти со своей работы в компании, входящей в индекс «S&P 100», чтобы поработать несколько дней в неделю в детсаде, который посещают ее дети. На второй работе ей платят всего $14 долларов в час (1270 руб.), но эта подработка дает женщине значительную финансовую выгоду: огромную скидку на уход за ее младенцем и двумя малышами.

В итоге она может платить только $1425 в месяц (почти 130 тыс. руб.), ежемесячно экономя примерно $3500 (порядка 317 тыс. руб.) на оплату ухода за своими детьми. После того, как Райн-Флемингс и ее муж ужинают и принимают душ, женщина включает ноутбук и заканчивает свою повседневную корпоративную работу.

«Мы с мужем постоянно обсуждаем, как было бы проще, если бы мне не приходилось работать в детском саду», – признается Райн-Флемингс, чья семья проживает в окрестностях г. Финикс (Аризона). «Тогда один из нас мог бы готовить ужин, а другой – забирать детей, и это было бы так здорово. А потом я смотрю на цифры семейного бюджета и думаю: «Боже, как платить еще $3500 в месяц?».

Такие затраты, наряду с остальным финансовым бременем для родителей-американцев, наносят серьезный экономический ущерб Соединенным Штатам.

«Учитывая нарастающие расходы на уход за детьми, постоянную инфляцию, возобновление выплат по студенческим кредитам – все эти факторы в совокупности будут означать, что потребители будут все больше замедлять темпы своих расходов», – объяснила Анна Чжоу, экономист «Бэнк оф Америка». «Что касается рынка труда, я думаю, что если уход за детьми и дальше продолжит дорожать, то это станет отрицательным фактором риска для степени участия женщин в качестве рабочей силы».

Тяжелая жизнь родителей из среднего класса

Райн-Флемингс не одинока в том, что ей приходится подрабатывать в детском саду ради более низкой платы за своих детей.

41-летняя Хила Расул и ее муж дополнительно трудятся по 10 часов в месяц, считая зарплату и помогая в группе кооперативного дошкольного учреждения, посещаемого двумя их дочерьми в г. Виенна (Западная Виргиния). Благодаря такому виду подработки обоих родителей администрация детского учреждения взимает с них плату на 25% ниже, чем в других подобных центрах этого района.

Все бы хорошо, но этот детсад работает неполный день, поэтому Хиле Расул приходится нанимать помощницу по хозяйству, чтобы заполнить оставшиеся часы. В итоге, по ее оценке, их семья ежегодно тратит на присмотр за дочерьми примерно 35 000-45 000 долларов (от 3,1 до 4 млн. руб.).

Супругам, совокупный доход которых составляет $400 000 в год (более 36 млн. руб.), приходится отказываться от больших отпусков. Женщина говорит, что если бы кто-то сказал ей десять лет назад, что их семье придется сводить концы с концами, зарабатывая так много, она бы ни за что не поверила.

Американские семьи во всех штатах, скорее всего, не получат отсрочки от «детского» финансовой бремени в ближайшее время. В октябрьском опросе 1000 родителей более 29% респондентов сообщили, что у них плата за детсад выросла за последний месяц. В конце сентября в США истек срок действия федеральной «пандемической» программы стоимостью 24 миллиарда долларов для поставщиков услуг по уходу за детьми, и этот нюанс может подтолкнуть владельцев детских учреждений к повышению цен, отмечает «Блумберг».

Финансовый стресс

По данным ассоциации «Общество по управлению человеческими ресурсами» (SHRM), отслеживающего «детские» льготы для сотрудников в США, только 4% работодателей предлагают работникам доступ к субсидируемому уходу за детьми. Но даже тому небольшому числу сотрудников, кто может получить такую поддержку, этого не всегда бывает достаточно.

38-летняя Стефани Розарио (на фото), мама и студентка-заочница из г. Бриджпорт (Коннектикут), зарабатывает примерно $52 000 в год (почти 4,7 млн. руб.), работая в дошкольном учреждении. Как сотрудница этого детсада, она имеет право на 18% скидку на уход за своей четырехлетней дочери, но ей все равно приходится платить ежемесячно около $1600 (порядка 144 тыс. руб.).

«После аренды, кредита на автомобиль, страховки, бензина, коммуналки, еды – она сейчас смехотворно дорогая – я оказываюсь в том месте, где у меня остается только 7 долларов», – сетует Росарио.

По выходным она просит свою мать присмотреть за внучкой, а сама выезжает на подработку в каршеринге, катаясь по заказам агрегатора Lyft Inc.

Женщина надеется, что после получения степени магистра в июне 2024-го ее финансовое положение улучшится. Но ей предстоит тогда решить новые задачи по уходу за дочкой: в августе следующего года она пойдет в начальную школу, а значит Стефани Розарио придется организовать уход за ней до и после началки.

«Я сейчас нахожусь в стрессе из-за всего этого», – сообщила женщина. «Меня очень беспокоит, как я смогу с этим справиться».