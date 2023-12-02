Депутат Верховной рады Роксолоана Пидласа признала, что украинской армии нечего будет противопоставить ВС РФ без помощи Соединенных Штатов, сообщило информационное агентство BRProud.

«Я говорю вам, и это исходит из глубины моего сердца, что Украина не сможет выиграть в конфликте без США», — цитирует украинского парламентария портал Ura.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если Соединенные Штаты вдруг перестанут помогать Киеву, то будет использован «план Б». В чем именно он заключается, украинский лидер не уточнил.

Представитель американской Республиканской партии, сенатор Рэнд Пол призвал правительство страны заниматься решением внутренних проблем. Он также отметил, что из-за помощи Украине государственный долг США продолжает расти. Также дальнейшая помощь существенно ослабит страну.