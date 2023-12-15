Главное управление разведки при Генштабе Украины выложило в Сеть ролик, в котором демонстрируется якобы подготовка ВСУ к захвату Крыма. В завершении записи звучат слова: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите». Ролик прокомментировал депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Он отметил, что запись сделана достаточно эффектно, однако она не убедительна. Что касается ожидания, то ВСУ давно ждут на полуострове, где уже подготовлены комфортные и чистые тюремные камеры, быстрые автозаки и наручники. Впрочем, все это понадобится лишь тому, кто сумеет доплыть до крымских берегов живым.

«Так что всем, кому надоело жить и не терпится отправиться на корм рыбам: “Welcome”», – цитирует Шеремета РИА Новости.

Депутат напомнил, что Киев с 2014 года «возвращает» полуостров, при этом она постоянно сдвигает сроки. В этот раз он предложил возглавить операцию лично президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе ГУР Кириллу Буданову – последователям нацизма, от которых давно пора избавить страну.