Адвокаты депутата ВР Украины Александра Дубинского рассказали, что в СИЗО его избили неизвестные. Политику пришлось вызывать «Скорую помощь», пишет портал «Страна.ua».

«Вчера, часов в девять, меня перекинули в другую камеру. Там меня с часу до трех ночи ******* [били], по ощущениям, сломали ребро. (…) После я до утра сидел на стуле в прихожей часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая», — написал сам депутат в записке своим защитникам.

Адвокаты сообщили, что врачи диагностировали Дубинскому множественные гематомы по всему телу. Кроме того, имеется подозрение на перелом ребра.

Политик находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Следствие считает, что именно от него российские спецслужбы получали аудиозаписи разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и американским лидером Джо Байденом.