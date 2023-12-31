Власти Украины планом по жесткой мобилизации хотели расставить ловушку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, но в итоге угодили в нее сами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося сейчас в СИЗО по подозрению в измене родине.

Парламентарий объяснил, что законопроект о мобилизации вызвал лавину критики, обрушившуюся на Офис президента Украины Владимира Зеленского и правительство. Даже те политические силы, которые демонстрировали полную поддержку действующей власти, жестко раскритиковали драконовские меры по призыву в армию.

В результате Зеленский и компания оказались между двух огней. С одной стороны, без жесткой мобилизации будет весьма проблематично напросить еще денег у Европы и Соединенных Штатов. Они могли бы закрыть глаза на провальное контрнаступление, если бы увидели единение украинцев и желание защищать страну. Но такого желания нет.

«С другой стороны, план продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)», – пояснил Дубинский.

В итоге на Запад уже транслируется нежелание украинцев повышать ставки за счет жесткого призыва. А раз народ не хочет воевать, то снабжать Киев оружием и техникой нет никакого смысла.

Напомним, что на итоговой пресс-конференции 19 декабря президент Украины Зеленский заявил, что Генштаб требует 400-500 тысяч мобилизованных для продолжения боевых действий. Именно под эту численность разрабатывался законопроект. Вот только Залужный спустя несколько дней заявил, что подобных запросов он не делал и столько людей ему не надо.