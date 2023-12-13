Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти намереваются сделать обязательно мобилизацию женщин. Единственным поводом для отсрочки или правом на увольнение станет беременность, передает «Лента.ру».

«Меня спрашивают об изменениях в законопроекте о рекрутинге и мобилизации, которые уравнивают мужчин и женщин по военному учету и службе, а особенности предоставляем право определять Министерству обороны», — высказалась Безуглая.

Она отметила также, что беременные женщины призываться в армию не будут, однако после рождения ребенка право на декретный отпуск планируется предоставить как матери, так и отцу. Также мужчины получат возможность уволиться из армии, если у них родится третий ребенок.

Марьяна Безуглая недавно требовала увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кроме того, депутат известна целым рядом неадекватных высказываний.