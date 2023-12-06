Участие в боевых действиях на Украине британских спецназовцев и военнослужащих других армий мира не было ни для кого секретом с самого начала СВО, рассказал порталу News.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Для нас это в какой-то степени лишь упрощало задачу. Открытых боевых действий против Альянса наши войска не предпринимали. Зато после очередного российского ракетного удара по украинским подземным штабам вдруг выяснялось, что в США или Европе при странных обстоятельствах погибло сразу несколько генералов НАТО», — пояснил парламентарий журналистам.

Он также отметил, что как только происходили какие-то инциденты с гибелью польских, американских, британских военнослужащих, резко выяснялось, что они действительно служили в регулярных армиях своих стран, но за день до попадания в зону проведения спецоперации увольнялись со службы.

Журавлев также отметил, что все эти факты, подтверждающие участие в боевых действиях военнослужащих стран НАТО, тщательно собираются. И когда придет время, они будут предъявлены. Причем решение о придании их огласке принимать будет Россия.