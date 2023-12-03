Член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность. По словам парламентария, нужно стимулировать граждан России рожать детей. К таким мерам относится предоставление материнского капитала. А если средств для этих проектов не будет хватать, то стоит вводить налог, каков был при Советском Союзе.

«Это не наказание — это способ решения проблемы», – подчеркнул Федоров.

Кроме того, Евгений Федоров заявил, что данная концепция должна подразумевать не только рождение детей, но и так называемую процедуру «обрусения».

«Необходимо формирование народа в силу миграционных потоков, естественно русских, и в силу увеличения численности населения, прирост по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребёнка», – заявил депутат.

Напомним, в СССР в ноябре 1941 года был введен налог «На холостяков, одиноких и малосемейных граждан», согласно которому бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6 % зарплаты государству.