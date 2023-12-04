В новых регионах России работает служба, аналогичная советской военной контрразведке СМЕРШ, рассказал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Он пояснил, что задачей этого органа станет выявление и наказание шпионов, людей, которых вербуют западные и украинские спецслужбы. Такие агенты устраивают диверсии, наносят России вред самыми различными способами.

По словам генерала, подобная контрразведка должна работать не только в новых, но и во всех регионах страны. К примеру, на Дальнем Востоке шпионы могут получить важнейшую информацию об атомных подлодках, являющихся компонентом ядерной триады России.

СМЕРШ («Смерть шпионам») появился в 1943 году и занимался контрразведывательной деятельностью. В 1946-м организация прекратила свое существование.