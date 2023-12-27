Ничего невозможного не существует, поэтому при желании обеих сторон перемирие в конфликте на Украине на новогодние праздники вполне реально, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

При этом он отметил, что с украинской стороной бессмысленно договариваться о чем-либо, так как она не принимает предложения о прекращении огня, передает “Лента.ру”.

Зампред комитета Госдумы по международным делам также назвал минусы перемирия. Киев вполне может использовать затишье для передислокации новых сил на горячие участки, а также для организации провокаций.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал уверенность, что до выборов президента США перемирия на Украине можно не ждать.