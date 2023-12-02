Германия потратила на Украину уже 60 миллиардов евро, однако Киев требует еще и еще, становясь все больше похожим на бездонную бочку, заявила депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что на вооружение и на выплаты в украинский бюджет ФРГ потратила 24 миллиарда из денег налогоплательщиков. Еще 20 миллиардов Германия направила в Киев через Евросоюз, который в общей сложности выделил на данный момент 85 млрд, передает РИА Новости.

Также 14 миллиардов евро потрачено на помощь беженцам с Украины. Если к этом прибавить средства, которые выделяются общинами, то получится как раз 60 млрд евро.

Вагенкнехт заявила, что Вашингтон сейчас активно снижает помощь Украине, надеясь в дальнейшем уменьшить ее до минимума. Отдельные европейские страны, такие как Словакия, и вовсе не хотят растрачивать деньги налогоплательщиков на «эти бессмысленные боевые действия».